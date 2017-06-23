США намерены выделить деньги на тренировку и оснащение украинской армии

23.06.2017, 16:05

Конгресс США собирается выделить финансирование на военную помощь Украине в бюджете 2018 года. Деньги будут предоставлены для тренировки личного состава и улучшения оснащения украинской армии, пишет The Hill.

Данное финансирование предусмотрено в рамках более широкой программы по противодействию угрозам со стороны КНДР и России. О точной суме пока неизвестно, однако речь идет о "миллионах". Также Конгресс обратится к администрации с призывом предоставить Украине летальное вооружение.

Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".