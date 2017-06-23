23.06.2017, 16:40

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины возле станции метро "Золотые Ворота" в Киеве 22 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Согласно ему, в четверг в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что в сквере возле станции метро "Золотые Ворота" неизвестный ножом ударил мужчину.

В ходе опроса свидетелей происшествия правоохранители выяснили, что на улице Ярославов вал к выступающему музыканту подошел агрессивно настроенный незнакомец в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина угрожал перевернуть пианино, а потом пытался ударить молодого человека.

В это время к ним подошел отец музыканта, 57-летний киевлянин и отвел дебошира за дом, чтобы урегулировать конфликт. Позже молодой человек обнаружил отца в сквере с ножевыми ранениями.

"Как рассказали полицейским очевидцы преступления, подозреваемый ударил ножом потерпевшего, после чего забежал в дом, расположенный рядом с местом происшествия. Поэтому, не теряя времени, оперативники вместе с патрульными отработали территорию и нашли злоумышленника на крыше дома", - сказано в нем.

Врачам скорой помощи не удалось спасти жизнь пострадавшего.

Сотрудники полиции установили, что задержанный - 58-летний житель Киева, ранее не судимый. У мужчины изъяли нож и одежду со следами крови.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Об этом сообщают "Українські Новини".