Евродепутаты посетили Авдеевку и пункт пропуска "Майорское"

24.06.2017, 12:37

Члены Европейского парламента посетили Авдеевку и контрольный пункт въезда/выезда "Майорское" на Донбассе. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает телеканал "112 Украина".

В состав группы вошли евродепутаты Петрас Аустрявичус и Анна Фотыга вместе с послами Словении в Украине Наташей Прах, Хорватии - Томиславом Видошевичем, Португалии - Марией Кристиной Ди Алмейдой.

"Наши смелые европейские друзья побывали в Авдеевке, они стали первыми европейцами, которые своим глазами увидели разрушенную Промку, пообщались с ребятами из легендарной 72-й бригады. Они шокированы информацией: за последние девять месяцев, когда 72-я защищает Авдеевку, погибли 57 героев этой бригады", - рассказала вице-спикер.

По словам Геращенко, кроме темы безопасности, европейские коллеги уделили внимание гуманитарной проблематике, побывав на КПВВ "Майорское". Там они пообщались с жителями оккупированных территорий.

Также европейцы познакомились с реализацией культурных проектов, поддерживаемых ЕС, в частности, библиотекой в Луганской области, объектами водоснабжения.

Евродепутаты посетили Авдеевский коксохим и приняли участие в расширенном совещании с участием местной власти, чиновников и депутатов.

"Мы приняли совместное коммюнике по результатам этого совещания, мы активизируем совместные усилия по информированию ЕС в отношении экологических проблем Донбасса, просим увеличить помощь по программам мониторинга экологической ситуации, для решения экологических проблем, разминирования", - сообщила Геращенко. Об этом сообщает Сегодня.ua.