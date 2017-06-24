Красный крест предлагает создать в Донбассе зоны безопасности

24.06.2017, 13:04

Международный комитет Красного креста предлагает создать зоны безопасности вокруг ряда объектов инфраструктуры водоснабжения Донбасса. Об этом сказал глава делегации МККК Алан Эшлиманн в интервью zn.ua.

По словам Элишманна, реализации инициативы мешает отсутствие доверия между сторонами конфликта.

"На Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станциях есть огромные запасы хлорида, используемые для очистки воды. Они находятся в специальных цилиндрах. В случае прямого попадания при обстрелах цилиндры могут взорваться, хлорид попадет в воздух, и образуется токсичное облако, которое может выпасть в виде осадков где угодно - в зависимости от направления ветра. И поскольку все это происходит на густонаселенной территории, пострадать могут сотни тысяч людей", - подчеркнул глава делегации.

В Красном Кресте предлагают в первую очередь создать зоны безопасности вокруг Верхнекальмиусской и Донецкой фильтровальных станций. Такая концепция предполагает выведение военного персонала и оборудования с объектов и участков вокруг них, эта зона не подвергается обстрелу.

Вопрос создания таких зон Красный Крест поднимал еще в марте, подчеркивая, что это нужно, чтобы не приостанавливать водоснабжение в Донбассе из-за непрекращающихся обстрелов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.