СБУ: Бывшее руководство Укрхимтрансаммиака присвоило 130 млн грн

24.06.2017, 13:06

Сотрудники СБУ установили, что топ-менеджмент предприятия, который был назначен во времена беглого экс-диктатора Виктора Януковича, в течение 2012- 2016 годов присвоил более 130 млн грн ГП Укрхимтрансаммиак. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Эти суммы должны была направляться на поддержку функционирования аммиакопровода в безопасном для жителей состоянии. Действия должностных лиц создали реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы из- за содержания аммиакопровода в ненадлежащем состоянии", - отметили в пресс- службе.

СБУ совместно с Генеральной прокуратурой задокументировала факты хищения средств госпредприятия бывшим топ-менеджментом.

Во время санкционированных судом обысков в офисе Укрхимтрансаммиака, правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие причастность экс-чиновников к заключению убыточных и фиктивных договоров о выполнении работ, оказания услуг и поставки товарно-материальных ценностей.

Продолжается досудебное расследование по ряду производств по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

21 июня 2017 года сообщалось, что сотрудники СБУ и Генпрокуратуры провели следственные действия в киевском офисе ГП Укрхимтрансаммиак.

Укрхимтрансаммиак - монополист по транспортировке жидкого аммиака по магистральным трубопроводам.

В марте этого года ГПУ сообщила о подозрении экс-руководителю Укрхимтрансаммиака Виктору Бондику. Его подозревают в нанесении убытков на $2,3 млн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

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