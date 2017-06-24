Чалый: Соглашения с США содействуют решению по летальному оружию

24.06.2017, 13:22

Договоренности о подписании двух соглашений в оборонной сфере между США и Украиной будут содействовать политическому решению Белого дома о предоставлении Украине летального оружия. Об этом сказал украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый.

"Первое - это соглашение о взаимных оборонных закупках, второе - о введении научно-исследовательских и исследовательно-конструкторских работ. Оба документа будут содействовать военно-техническому сотрудничеству, а также упростят выход американской продукции вооружения на украинский рынок и соответственно украинской - на рынок США", - пояснил Чалый.

По словам дипломата, соглашения помогут имплементации политического решения о предоставлении оружия, которое сегодня в Белом доме еще не принято.

Чалый отметил, что в обеих палатах Конгресса США есть мощная политическая поддержка предоставления летального оружия Украине.

"Кроме того, что изменилось и чего не было в последние годы - это официальный запрос Белого дома в бюджете 2018 года, в котором определяется возможность именно предоставления оружия оборонного характера", - подчеркнул дипломат.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий сообщал, что вопрос предоставления США летального оружия Украине не снят с повестки дня и его обсуждают в Пентагоне. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.