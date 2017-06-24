Боевики запретили предоставлять ОБСЕ информацию о жертвах среди мирного населения

24.06.2017, 13:30

В больнице оккупированной боевиками Макеевки медики отказались предоставлять необходимую ОБСЕ информацию. Об этом сообщил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Речь идет о персонале больницы No1 в Макеевке, который отказался предоставлять ОБСЕ информацию, помогающей подтверждать факты жертв среди гражданского населения.

"В наших отчетах вы можете найти много примеров таких ограничений", - отметил Хуг.

Заместитель главы СММ убежден, что, при наличии соответствующей информации, представители ОБСЕ могли бы делать больше, если бы все стороны позволяли им выполнять свои обязанности.

Ранее свидетели в уголовном производстве по фактам совершения нарушений законов на оккупированных территориях сообщили, что боевики террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" пытали пленных и казнили по крайней мере 134 военных и гражданских лица.

В рамках досудебного расследования в настоящее время допрошено в качестве потерпевших более 900 человек. Они непосредственно содержались в плену террористов, подвергались пыткам и бесчеловечному обращению. Об этом сообщает ТСН.ua.