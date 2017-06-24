Серия взрывов и стрельба в Пакистане: 40 погибших и 100 раненых

24.06.2017, 13:31

Как минимум 40 человек погибли и около 100 получили ранения в результате серии взрывов и стрельбы в трех крупных городах Пакистана в пятницу, 23 июня. Об этом сообщает Associated Press.

Первый теракт произошел в Кветте, столице провинции Белуджистан. Смертник подорвал заминированный автомобиль возле управления провинциальной полиции, вследствие чего погибли по меньшей мере 12 человек и были ранены 20. Ответственность за атаку взяли на себя сразу несколько экстремистских группировок.

Спустя несколько часов два взрыва с разницей в пару минут прогремели на людном рынке в Парачинаре. Жертвами этого теракта стали 24 человека, преимущественно мусульмане-шииты. На месте одного из взрывов была найдена голова мужчины - предполагаемого смертника.

Четвертая атака произошла вечером в Карачи. Там вооруженные люди напали на полицейских в придорожном ресторане и убили четырех из них, после чего скрылись. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.