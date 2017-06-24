В Донбассе ВСУ установили переправу через Северский Донец

24.06.2017, 13:41

На одном из участков реки Северский Донец вблизи села Крымское Луганской области военные инженеры установили временную понтонную переправу повышенной грузоподъемности, длиной около 70 метров. Об этом сообщает пресс- центр штаба АТО.

Таким образом, силы АТО отреагировали на многочисленные обращения местных властей по решению проблемного вопроса транспортного сообщения в этом районе.

"Местные жители должны были искать объездные пути, обходили определенную часть асфальтированного путепровода Бахмутской трассы, которая сейчас контролируется пророссийскими незаконными вооруженными формированиями. В основном для решения своих ежедневных проблем они пользовались полевыми дорогами со всеми их неудобствами и опасностями", - отметили в пресс-центре. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.