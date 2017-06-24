Аваков: Вооруженные силы, Нацгвардия и Госпогранслужба в следующем году будут усилены бронемашинами и танками от харьковского оборонпрома

24.06.2017, 13:51

Об этом глава МВД сообщил во время совместного с секретарем СНБО Александром Турчиновым визита на главное оборонное предприятие Харьковщины - Завод имени Малышева.

Сегодня Завод имени Малышева производит как для Вооруженных Сил Украины, так и для иностранных заказчиков одни из лучших танков не только в Европе, но и в мире. Речь идет, в частности, и об "Оплоте" - пятдиесятитонной боевой машине с двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, запасным энергоагрегатором и высокой огневой мощью.

До сих пор в украинской армии такой техники не было, "малышевцы" производили ее на заказ за границу. Но в следующем году, как сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, как мининмум 10 танков "Оплот" будут на вооружении украинских военнослужащих.

В свою очередь Арсен Аваков отметил, что в оборонном заказе на следующий год заказ для харьковского оборонного предприятия будет увеличен.

"Сегодня здесь два члена Совета национальной безопасности и обороны во главе с секретарем. И я думаю, что вряд ли государственный оборонный заказ на следующий год мы примем без существенного увеличения заказ для завода имени Малышева", - подчеркнул глава МВД.

По его словам, бронемашины и танки от харьковских производителя и разработчика - Завода имени В. А. Малышева и Конструкторского бюро машиностроения имени А. А. Морозова - должны усилить оборонную мощь Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Инф. Пресс-службы Департамента коммуникации МВД Украины.