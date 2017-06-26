СБУ: В Киеве по заданию из РФ пытались поджечь офис "Батькивщины"

26.06.2017, 13:49

В Киеве злоумышленники по заданию российских кураторов планировали поджечь офис партии "Батькивщина" и спровоцировать таким образом акции протеста в столице в День Конституции. Об этом журналистам на брифинге сообщил руководитель департамента защиты государственности СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, подозреваемые были задержаны сегодня ночью при попытке поджога офиса политсилы. "26 июня в 04:33 три человека задержаны при попытке забросать офис Батькивщины бутылками с зажигательной смесью", - сказал Кононенко.

Он добавил, что глава СБУ Василий Грицак проинформировал президента Петра Порошенко и руководство ВО "Батькивщина" о готовящейся провокации.

"СБУ получила оперативную информацию о намерении спецслужб РФ искусственно создать в Украине условия для того, чтобы инспирировать широкомасштабные акции протеста. С этой целью лицам, скрывающимся на территории РФ от украинского правосудия, было поставлено задание организовать нападение на офис "Батькивщины" в Киеве", - отметил Кононенко.

По его словам, замысел иностранной спецслужбы заключался в том, чтобы "поссорить отечественный политикум с властью и на основе искусственно созданного прецедента спровоцировать акции протеста во время празднования Дня Конституции".

Представитель СБУ подчеркнул, что все трое задержанных - жители одного из западных регионов Украины. Уже сегодня они якобы должны были вернуться домой и получить денежное вознаграждение от лиц, скрывающихся в России. Чиновник уточнил, что речь идет "о нескольких тысячах долларов США".

Кононенко также сообщил, что двое задержанных причастны к блокированию трассы Львов - Рава-Русская 29 марта 2017 года, один - к организации акций 10 мая 2017-го в Ровно.

"Во время задержания у злоумышленников изъяты мобильные телефоны с перепиской с лицами, которые находятся на территории РФ. Там четко расписаны указания, сумма вознаграждения и чего нужно достичь", - добавил он.

Ранее сегодня, 26 июня, сообщалось, что СБУ предупреждает о возможных провокациях против Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на административной границе с временно оккупированным Крымом. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.