На Кировоградщине за попытку рейдерского захвата полиция задержала больше 30 человек

26.06.2017, 16:46

По предварительным данным, группа лиц прибыла на территорию сельхозпредприятия в Кировоградском районе на микроавтобусах, заставила выйти из офисного помещения охранников, однако захватить здание окончательно им так и не удалось из-за сопротивления местных жителей.

Скрыться с места происшествия подозреваемым также не удалось. Они были остановлены при попытке покинуть территорию населенного пункта.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации".

В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержаны больше 30 человек.

Инф. Пресс-службы полици Кировоградской области.