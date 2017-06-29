29.06.2017, 16:53

Украинский режиссер Кира Муратова приглашена стать членом Американской киноакадемии. В компании с такими режиссерами, как оскароносный Барри Дженкинс ("Лунный свет") и обладатель многочисленных наград Ким Ки-Дук, Муратова будет оценивать кинокартины, поданные на Оскар-2018, сообщается на сайте премии.

В числе 774 членов Американской киноакадемии - 64 режиссера, а также специалисты еще в 19 областях кино - актеры, операторы, сценаристы, монтажеры, саунд-продюсеры. По результатам их тайного голосования ежегодно и определяются обладатели кинопремии Оскар.

Кира Муратова - режиссер "Астенического синдрома" и "Настройщика", "Два в одном", "Мелодия для шарманки", "Вечное возвращение". Также входит в состав Украинского Оскаровского комитета, который занимается отбором претендента в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.