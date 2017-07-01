В Чернобыльской зоне при помощи вертолета продолжают тушить пожар

01.07.2017, 13:39

В Чернобыльской зоне продолжают тушить отдельные тлеющие очаги пожара. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 8:00 1 июля продолжается тушение отдельных тлеющих очагов. К тушению пожара привлечены 28 ед. тех. и 102 чел., из них от ГСЧС 11 ед. тех., 43 чел., вертолет МИ-8. Общий радиационный фон в зоне отчуждения в пределах нормы", - говорится в сообщении.

29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и безусловного отселения на территории Лубянского лесничества предварительно во время проведения технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 25 га.

Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 20:15 30 июня пожар локализован на площади 7 га. Об этом сообщает УНИАН.