Под Одессой на нефтебазе прогремел взрыв

05.07.2017, 13:24

Пожар произошел на нефтебазе "Свитанок", расположенной в трех километрах от Одессы в поселке Усатово. По словам очевидцев, там взорвался бензовоз, есть пострадавшие.

"Минут 30 назад взорвался и сгорел бензовоз ОККО на нефтебазе "Свитанок" (Усатово), и похоже пожар на нефтебазе продолжается", - пишет пользователь "Одесского форума".Пока известно об одном пострадавшем.

В 12:22: пресс-служба облуправления ГСЧС подтвердила, что на нефтебазе горит цистерна. Официальной информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщают "Українські Новини".