Пожар на нефтебазе под Одессой потушен, есть пострадавшие

05.07.2017, 14:47

Спасатели потушили пожар на территории нефтебазы под Одессой. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщение о пожаре бензовоза на сливной эстакаде, в Беляевском районе вблизи Одессы на железнодорожной станции на территории нефтебазы поступило в 11:30. Пожар на площади 100 квадратных метров ликвидировали.

"Предварительно, в результате происшествия пострадало 2 человека (водитель бензовоза и работник нефтебазы)", - отметили в ведомстве. К тушению пожара привлекали 60 человек. Об этом сообщает УНИАН.