В Запорожской области машина столкнулась с поездом

05.07.2017, 16:49

Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем в среду днем в Мелитопольском районе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

По данным ведомства, столкновения произошло в 12:52 на перегоне между станциями "Акимовка" и "Тащенак" на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде.

Пассажирский поезд No232 "Геническ - Ивано-Франковск" столкнулся с легковым автомобилем Chery Kimo.

Движение железнодорожного транспорта на данном участке остановлено, на месте происшествия работают спасатели. Лица, возраст и место проживания погибших устанавливаются. Об этом сообщают "Українські Новини".