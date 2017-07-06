Япония во власти стихии

06.07.2017, 16:11

По меньшей мере три человека погибли в результате паводков и оползней в Японии. Уже несколько дней в стране не прекращаются мощные ливни.

Наиболее сложная ситуация - в префектурах Фукуока и Оита. На острове Кюсю за девять часов выпали две месячные нормы осадков.

Около полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Приостановлена работа общественного транспорта: часть дорог была подмыта водой, некоторые участки полностью разрушены. Около двух тысяч домов остаются без электричества.

В спасательной операции принимают участие более семи тысяч человек. Задействованы 50 вертолетов. Ожидается, что ливни продлятся еще по меньшей мере сутки. Об этом сообщает EuroNews.