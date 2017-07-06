На Закарпатье во время движения загорелся пассажирский поезд

06.07.2017, 16:57

В Закарпатской области сегодня, 6 июля, утром загорелся пригородный поезд сообщением "Тересва-Королево".

"6 июля в 8.05 поступило сообщение, что на железнодорожном переезде в районе села Бороняво Хустского района возник пожар в поезде", - сообщают в ГСЧС.

После приезда спасателей выяснилось, что в моторном отсеке горит дизтопливо. Во время пожара в поезде находилось 80 пассажиров, машинист и его помощник. 65 человек самостоятельно покинули поезд, а еще 15 были эвакуированы.

Пожар удалось ликвидировать примерно через час после сигнала. На месте работало 12 пожарных. Поврежденный поезд железнодорожники оттянули на станцию "Хуст". Движение по железной дороге полностью восстановлено. Об этом сообщает Сегодня.ua.