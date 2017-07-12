Порошенко заявил об активном росте иностранных инвестиций

12.07.2017, 15:45

Иностранные компании стали активнее инвестировать в Украину. Об этом заявил президент Петр Порошенко, открывая завод Гуалапак Украина в Сумах, сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас сегодня уже рост прямых иностранных инвестиций более чем на полмиллиарда долларов. А общая цифра превышает уже 4 миллиарда в прошлом году. Хочу напомнить, что все это делается в условиях войны и агрессии против Украины", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что за последние три года, несмотря на российскую агрессию, в Украине открылось 60 новых заводов.

"Послезавтра я буду в Тернополе, во Львове. На следующей неделе - на Закарпатье. И везде будут открываться новые производства", - сказал он.

Порошенко призвал иностранных инвесторов еще более активно инвестировать в Украину.

Он выразил надежду, что завтра, 13 июля, Верховной Радой будут приняты изменения к госбюджету, которые еще больше расширят инвестиционный потенциал Украины. Также он призвал народных депутатов поддержать в первом чтении проект пенсионной реформы.

Компания Гуала пак основана 6 февраля 2014 г. итальянской компанией GUALA PACK. и совместным украинско-польским предприятием Технология. Гуалапак Украина - часть группы компаний GualaPackGroup, которая насчитывает 11 заводов по всему миру. Компания специализируется на изготовлении упаковки для детского питания, фармацевтической, косметической, пищевой промышленности, оборудования для упаковки детского питания и упаковочных материалов.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал принятый законопроект No4541, разрешающий иностранным инвесторам получать вид на жительство в Украине. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.