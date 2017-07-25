Гройсман: Менеджмент государственных компаний будет обновлен, в фокусе приватизации станет прозрачность и защита инвестиций

25.07.2017, 16:25

Менеджмент государственных компаний, которые имеют стратегическое значение и не подлежат приватизации, будет обновлен, механизмы управления госсобственностью также изменяются, а продажа нестратегических активов станет прозрачной и прогнозируемой с точки зрения защиты инвестиций.

Об этом в эфире "5 канала" сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что госкомпании получат новый менеджмент и независимые наблюдательные Советы - избранные на прозрачных конкурсах по рекомендации в том числе международных партнеров.

"Второе - продажа компаний, не имеющих стратегического значения. На этих предприятиях десятилетиями "пасутся" те или иные коррупционные персонажи. И для меня важно, как их оттуда искоренить", - сказал Владимир Гройсман и добавил, что достичь цели можно путем привлечения инвестиций и новых владельцев.

"Стратегические предприятия продавать не надо, но остальные - надо продать, - подчеркнул Премьер-министр. - Старая система сопротивляется и блокирует вопрос. Но мы сейчас предложили новый закон, который даст возможность провести конкурентную и прозрачную приватизацию в стране. Будем просить Парламент его поддержать в сентябре".

При этом отвечая на вопрос, будет ли смена руководства ключевого "приватизационного" ведомства - Фонда государственного имущества, Владимир Гройсман ответил: "Не надо ждать нового руководителя, есть исполняющий обязанности первый заместитель, пусть работает над тем, чтобы сделать все эффективно". Глава Правительства напомнил, что задача власти - обеспечить экономический рост. И эффективная приватизация позволит это сделать - путем привлечения средств в бюджет, инвестиций, создания новых рабочих мест, внедрения новых технологий.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.