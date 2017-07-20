IFC инвестирует $15 млн в украинский малый и средний бизнес

20.07.2017, 16:56

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, инвестирует $15 млн в фонд прямых инвестиций для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Об этом в Facebook написал министр финансов Украины Александр Данилюк.

Целевой размер фонда - $150 млн. Он будет сосредоточен на инвестициях в быстрорастущие, ориентированные на экспорт компании в сфере ИТ, легкой промышленности и агробизнеса.

Другими соинвесторами в фонде являются Европейский банк реконструкции и развития, Германский банк развития и Голландский банк развития и Западный предпринимательский фонд NIS, финансируемый правительством США. Ожидается, что фонд инвестирует в 10-15 компаний с размером транзакций от $5 до $20 млн.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о значительном росте иностранных инвестицийв украинскую экономику. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.