Украина отправит в Черногорию самолет для помощи в тушении масштабных пожаров

18.07.2017, 18:15

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям оказать необходимую помощь правительству Черногории и направить в страну пожарный самолет Ан-32П.

Как сообщается на Правительственном портале, такое поручение дано в ответ на запрос Министерства внутренних дел Черногории, поступивший сегодня, 18 июля.

"Прошу направить в Черногорию пожарный самолет Ан-32П для тушения лесных пожаров - в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф между правительством Украины и правительством Черногории", - говорится в поручении.

На Адриатическом побережье Черногории бушуют лесные пожары. Распространению огня способствуют жара и сильный ветер. Об этом сообщает УНИАН.