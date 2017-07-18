В Хорватии и Черногории бушуют лесные пожары

Черногория обратилась с международному сообществу с просьбой оказать ей помощь в борьбе с лесными пожарами.
В соседней Хорватии пожары приближаются ко второму по величине городу страны Сплиту. Пожары бушуют вдоль Адриатического побережья уже несколько дней, вызванные необычной жарой и отсутствием осадков.
Ситуацию осложняют сильные северные ветры и затянувшаяся жара. Вечером в понедельник ветер заново раздул лесные пожары в районе Сплита, и в некоторых районах на его окраинах была объявлена эвакуация. Из-за пожаров перекрыты дороги к югу от города.
Мэр Сплита заявил, что главная опасность миновала, но лесные пожары еще не потушены. Власти в Хорватии сообщают, что среди туристов пострадавших нет и что огонь должны взять под контроль уже в ближайшие часы.
Южнее по побережью в Черногории лесные пожары по-прежнему угрожают городам Тиват и Херцег-Нови, а деревня Дурашевичи уже охвачена огнем. Об этом сообщает BBC Русская служба