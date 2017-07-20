ДТП на Гостомельском шоссе: есть погибшие

20.07.2017, 10:29

В ночь со среды на четверг, 20 июля, под Киевом на Гостомельском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли, трое госпитализированы.

- ...Произошло столкновение двух автомобилей - Skoda Octavia и Mazda 626. По предварительным данным, со слов девушки-пассажира Шкоды, трагедия произошла из-за того, что водитель Мазды выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло лобовое столкновение, - сообщает espreso.tv уторм в четверг.

- Водитель Шкоды и водитель Мазды, которые не воспользовались ремнями безопасности, погибли на месте. Девушку со Шкоды, а также двух мужчин с Мазды госпитализировали с травмами различной степени тяжести, - говорится в сообщении.

Причина ДТП устанавливается работниками следственно-оперативной группы, прибывшей на место события. Об этом сообщают "ICTV Факты".