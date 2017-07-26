В Украине из-за непогоды без электроснабжения остались 147 населенных пунктов

26.07.2017, 10:04

Резкое ухудшение погодных условий в большинстве западных и части центральных областей Украины, сопровождаемое резкими порывами ветра, дождем и грозой привело к обесточиванию целого ряда населенных пунктов в Западных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Из-за обрушившейся непогоды сработало автоматическое отключение подачи электроэнергии в 147 населенных пунктах Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Львовской областей.

По сообщению спасательных служб, к работам по восстановлению энергоснабжения привлечены бригады специалистов местных облэнерго.

В то же время, из-за непогоды, в населенных пунктах Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей повалены 68 деревьев и 3 электроопоры, а также частично повреждена кровля в 71 жилом доме и 1 общеобразовательной школе.

Из-за подъема воды были подтоплены подвалы в 4 домовладениях Ивано- Франковской области.

По сообщению ГСЧС, к ликвидации последствий непогоды от подразделений данной службы были привлечены 183 сотрудника из числа личного состава и 36 единиц специальной техники.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".