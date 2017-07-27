ОБСЕ заявляет о нарушениях боевиками Минских соглашений из-за размещения "Градов" на Донбассе

27.07.2017, 10:05

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет о нарушении Минских соглашений контролируемыми Россией боевиками из-за размещения реактивных систем залпового огня "Град" в запрещенных местах на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"В нарушение определенных координат отвода, в неподконтрольных правительству Украины районах 23 июля на основе данных воздушного наблюдения выявлено размещение двух реактивных систем залпового огня (122- мм БМ-21 "Град") в Кальмиусском (прежнее название Комсомольское, в 42 км к юго-востоку от Донецка)", - говорится в отчете.

РСЗО были обнаружены в районе, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.

Также в отчете СММ ОБСЕ отметили, что в неподконтрольных правительству Украины районах 23 июля беспилотный летательный аппарат СММ среднего радиуса действия заметил боевую машину пехоты недалеко от Петровского. Кроме того, данные воздушной разведки от 23 июля показали наличие 12 боевых бронированных машин и более 50 военных грузовиков возле Кальмиусского, и еще две боевые бронированные машины возле Бойковского (прежнее название Тельманово, в 67 км к юго-востоку от Донецка).

20 июля беспилотник среднего радиуса действия зафиксировал 19 противотанковых мин (класса ТМ-62), которые находились вдоль дороги M-14/E- 58 к востоку от Широкино в том же месте, где ранее СММ видела 21 противотанковую мину ТМ-62.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".