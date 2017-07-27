Суд обязал Кабмин найти средства для компенсации "Нафтогазу"

27.07.2017, 13:58

Суд удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины" к Кабинету министров и обязал правительство определить порядок определения и источники компенсации, которую должен получать "Нафтогаз", выполняя наложенные на него правительством специальные обязательства по поставкам газа для населения. Об этом говорится в постановлении Окружного административного суда Киева от 19 июля 2017 года.

"Обязать Кабинет министров Украины выполнить п. 7 ч. 4 с. 11 Закона "О рынке природного газа", а именно определить источники финансирования и порядок определения компенсаций, которые предоставляются субъектам рынка природного газа, на которых наложены специальные обязательства, путем внесения изменений в постановление КМУ от 22.03.2017 года No187 (постановление о наложении спецобязательств, - ред.), предусмотрев в этом постановлении источники финансирования и порядок определения компенсации", - отмечается в документе.

Согласно доводам истца, Кабмин, выполняя нормы закона "О рынке газа", наложил на Нафтогаз спецобязательства, а именно - продавать газ по фиксированной цене (4849 грн без НДС), который был добыт дочерними компаниями госхолдинга (Укргаздобыча и Черноморнефтегаз), поставщикам газа для нужд населения (региональным сбытовым компаниям), религиозным организациям и производителям тепловой энергии.

Согласно документу, представитель Кабмина отметил, что определение компенсации для истца является правом, а не обязанностью правительства, к тому же законом "О рынке газа" не установлен срок, до которого Кабмин должен определить такую компенсацию.

"Признать противоправной бездеятельность Кабинета министров Украины, которая состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, которые предоставляются субъектам рынка природного газа, на которых наложены специальные обязательства", - говорится в постановлении суда.

По данным "Нафтогаза", для удовлетворения потребностей населения в 2016 году использовано 17,6 млрд кубометров газа, в том числе 11,9 млрд кубометров непосредственно домохозяйствами.

Убытки "Нафтогаза" в 2016 году в сегменте торговли газом составили 3,5 млрд грн.

Кабмин с 1 мая 2016 года установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров (4942 грн за тыс. кубометров без учета транспортировки и НДС). По словам главы правительства Владимира Гройсмана, данное решение позволит устранить все существовавшие ранее схемы заработка на разнице в цене топлива. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.