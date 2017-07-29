Комиссия по недропользованию рекомендует продлить 9 спецразрешений для "Укрнафты"

29.07.2017, 13:34

Государственная комиссия по недропользованию рекомендовала Государственной службе геологии и недр продлить действие временно приостановленных 9 спецразрешений на добычу нефти и газа для крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" на 20 лет.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба компании.

В компании выразили надежду, что Госгеонедр не будет затягивать с принятием соответствующего решения, но при этом отметили, что, кроме спецразрешений, еще предстоит получить горный отвод и другие документы.

По информации компании, задержки с продлением лицензий уже привели к тому, что "Укрнафта" ежесуточно теряет примерно 10 миллионов гривень доходов, а государство - более 3 миллионов гривень рентных платежей.

С начала текущего года из-за бездействия Госгеонедр "Укрнафта" была вынуждена остановить добычу на шести месторождениях в Сумской и Львовской областях. В результате, жители восьми населенных пунктов остались без газоснабжения, а компания потеряла около 20% суточной добычи нефти и конденсата, два газоперерабатывающих завода (ГПЗ) переведены в режим минимальной загрузки: производство сжиженного газа на Гнединцевском ГПЗ сократилось почти на 80%, на Качановском ГПЗ - на 30%.

По данным "Укрнафты", в 2017 году истекает срок действия 9 спецразрешений, в 2018 - 27, а в 2019 году - еще 22 спецразрешений.

Компания сообщала, что вовремя и в полном объеме подала в Госгеонедр необходимые документы на продление 9 спецразрешений, при этом должностные лица Госгеонедр неоднократно отказывали в продлении срока действия лицензий.

Они обосновывали свои действия наличием у предприятия налогового долга, даже после того, как соответствующие положения п. 15 Порядка предоставления специальных разрешений были признаны противоправными и отменены судом. Кроме того, в начале июля Кабмин разрешил продлевать на год спецразрешения для газодобывающих компаний-должников по уплате ренты. Об этом сообщает УНИАН.