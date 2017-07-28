GT Group начала импорт газа из Европы

28.07.2017, 17:05

Украинская GT Group начала импорт природного газа из Европы. Об этом пишет OilNews со ссылкой на сообщение компании.

Первые тестовые объемы газа уже поступили в Украину. У GT подписан ряд контрактов с европейскими контрагентами. Торговлей природным газом внутренней добычи компания занимается с 2016 года.

29 июня НКРЭКУ выдала и ООО Газтрон-Украина лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа на территории Украины.

С 1 июля Укртрансгаз не принимает заявки на транспортировку газа от компаний, не имеющих лицензию НКРЭКУ. На 14 июля такие лицензии имели 276 компаний.

Газтрон-Украина украинская энергетическая компания (входит в структуру GT- Group) представлена на украинском рынке с 2006 года. Является одним из крупнейших игроков на рінке сжиженного газа Украины. Основной владелец компании - Владислав Колодяжный. Газтрон-Украина также реализует программу диверсификации поставок СУГ в Украину и является на данный момент единственной компанией, осуществляет поставки морским транспортом. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.