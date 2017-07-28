ГПУ сообщила о подозрении помощнику чиновника МВД

28.07.2017, 17:16

Управление по расследованиям особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры совместно со следователями ГПУ и сотрудниками СБУ задержали заместителя руководителя общественной организации и гражданина Украины, которые в сговоре с помощником чиновника МВД требовали от представителя предприятия 1,5 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Указанные злоумышленники, с целью получения неправомерной выгоды, заранее распределили преступные роли, реализуя общий преступный план, с применением угроз жизни и здоровью представителю субъекта хозяйствования требовали и получили от него часть неправомерной выгоды в сумме 785 тыс", - говорится в сообщении ГПУ.

Деньги злоумышленники требовали за решение вопроса о привлечении к уголовной ответственности сотрудников Государственной фискальной службы одного из районов Киева за препятствование деятельности предприятия, интересы которого представлял потерпевший.

В ходе спецоперации были также проведены 13 обысков.

Задержанным объявлено о подозрении в вымогательстве по предварительному сговору с угрозой убийства или нанесения тяжких телесных повреждений.

Помощнику чиновника МВД, в свою очередь, сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

На данный момент проводятся следственные действия и направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.