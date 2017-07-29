Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей магазина в Гамбурге

29.07.2017, 12:56

Один человек убит и шестеро получили ранения в результате нападения вооруженного кухонным ножом преступника на посетителей супермаркета Edeka в Гамбурге, в пятницу, 28 июля.

За преступником, выбежавшим из магазина, погнались прохожие. После непродолжительной погони они догнали его, обезвредили и передали в руки прибывшей полиции. Стражи правопорядка оцепили район, в котором произошло преступление. К месту происшествия прибыло множество машин спасательных служб. К операции были привлечены силы антитеррористического поздразделения полиции Гамбурга. В воздухе барражировал полицейский вертолет.

Первоначально не исключалось, что преступник имел сообщника, но затем эти сведения были опровергнуты правоохранителями.

Через несколько часов после атаки в супермаркете в полиции заявили, что установили личность нападавшего. Им оказался 26-летний выходец из Объединенных Арабских Эмиратов. Газета Tagesspiegel сообщила со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что нападавшим был палестинец 1991 года рождения, проживающий в Гамбурге в статусе беженца. Издание сообщает, что он известен полиции своими исламистскими взглядами.

"В настоящее время какая-либо серьезная оценка невозможна", - заявил пресс- секретарь гамбургской полиции Тимо Цилль (Timo Zill), отвечая на вопросы журналистов о возможной террористической подоплеке преступления. Он указал, что расследование будет вестись по всем направлениям. Цилль не подтвердил многочисленные сообщения очевидцев о том, что нападавший выкрикивал "Аллах акбар!". В гамбургской полиции не подтвердили также информацию, что нападение было связано с попыткой грабежа. Об этом сообщает Deutsche Welle.