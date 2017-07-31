В центре Ивано-Франковска обстреляли автомобиль, ранен водитель

31.07.2017, 15:41

В понедельник, 31 июля, на одной из центральных улиц Ивано-Франковска расстреляли автомобиль Audi. Его водителя госпитализировали с ранениями.

Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска Николай Гурак. По его словам, полиция уже установила личность подозреваемого.

"Подозреваемый в расстреле автомобиля установлен. Он выпустил шесть пуль в водителя другого автомобиля. Сейчас принимаются меры, чтобы задержать подозреваемого", - сообщил Гурак.

Он добавил, что нападающий бросил свой автомобиль в километре от места происшествия и убежал. Об этом сообщает "Українська правда".