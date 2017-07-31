В Киеве директор благотворительного фонда присвоил 40 тыс грн

31.07.2017, 16:57

Дарницкий райсуд Киева приговорил к одному году ограничения свободы директора детского благотворительного фонда за присвоение 40 тыс грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Как установлено в ходе предварительного расследования, директор фонда с целью завладения денежными средствами, предоставленными благотворительной организацией для ремонта детских домов-интернатов, перечислил на фиктивное предприятие почти 40 тыс грн, которые в дальнейшем присвоил", - сказано в сообщении.

По результатам рассмотрения обвинительного акта, чиновник приговорен к одному году ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных обязанностей на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя фонда о возмещении причиненных убытков в полном объеме.

Ранее сообщалось, что 25 июля правоохранители задержали по подозрению в получении 20 тыс грн взятки директора по вопросам благоустройства на водных объектах коммунального предприятия Плесо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.