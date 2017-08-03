Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос на треть

03.08.2017, 16:15

Украина в первом полугодии 2017 г. увеличила экспорт аграрной продукции в страны ЕС на 31,4% или на $663,4 млн по сравнению с первым полугодием 2016 г. Объем экспорта - $2,77 млрд.

Об этом заявила замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба Минагропрода.

"Страны ЕС стабильно занимают второе место в региональной структуре нашего аграрного экспорта. По результатам первого полугодия 2017 г. их доля составляла 34,9%. Общий внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС также увеличился на 24,1%, или на $739,3 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., и составил $3,8 млрд.", - рассказала Трофимцева.

По сравнению с соответствующим периодом 2016 г. , за шесть месяцев текущего выросли объемы поставок на европейские рынки таких украинских агротоваров, как: кукуруза - на $344,1 млн (+54,3%); соя - на $98,1 млн (в 3,3 раза); жмых - на $37,7 млн (+18,5%); масло подсолнечное - на $36,4 млн (+5,3%); мясо и пищевые субпродукты птицы - на $27,8млн (+94,4%); маргариновая продукция - на $18,7 млн (в 13 раз); экстракт солодовый, продукты из муки, крупы - на $12,2 млн (в 78,7 раза), ячмень - на $9,1 млн (в 2,6 раза); хлебобулочные, кондитерские изделия - на $9,1 млн (+97,5%); плоды и орехи сырые или вареные, мороженые - на $8 млн (+70,7%); мед - на $6,9 млн (+30,6%).

"Среди лидеров-импортеров - Нидерланды с долей в общем экспорте в ЕС 17,6%, Испания - 17%, Италия - 13,5%, Польша - 12,1%, Франция - 6,8%, Германия - 6,7% Великобритания - 3,8%, Португалия - 3,3%, Бельгия - 3% и Венгрия - 2,1% ", - добавила Трофимцева.

Ранее сообщалось, что экспорт украинской аграрной продукции в первом полугодии 2017 года составил $8,77 млрд или 42,5% от общего экспорта страны. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.