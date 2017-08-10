Оборот торговли сельхозпродукцией между Украиной и ЕС составил $3,8 миллиарда

10.08.2017, 17:02

Украинские экспортеры уже полностью исчерпали квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, пшеницы, кукурузы, ячменя, ячменной крупы, сахара, обработанных томатов, яблочного и виноградного соков.

Оборот торговли сельскохозяйственной продукцией между Украиной и странами Европейского Союза в первом полугодии составил 3,8 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"В январе-июне 2017 года оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом составил 3,8 миллиарда долларов. Положительное для нашего государства сальдо превышает 1,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба не привела сравнительную базу для расчета динамики показателя относительно аналогичного периода прошлого года.

Согласно сообщению, взаимная торговля агропродукцией в первом полугодии осуществлялась, как и в предыдущие периоды, в основном с Нидерландами, Испанией, Италией, Польшей, Францией и Германией. Доля внешнеторгового оборота Украины с этими странами превышает 73% в общем объеме аграрной торговли с ЕС.

По данным пресс-службы, основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых и масличных культур, а также подсолнечного масла и жмыха. В свою очередь, наше государство импортирует из ЕС зерновые культуры, семена масличных, какао-бобы и шоколад, различные пищевые продукты, спирт и алкогольные напитки, отходы перерабатывающей промышленности и табачные изделия.

Пресс-служба напомнила, что в июле Совет ЕС утвердил дополнительные торговые преференции для Украины сроком на три года. Они предусматривают увеличение беспошлинных поставок товаров, квоты по которым закрываются быстрее. Это, в частности, зерновые культуры (более чем на 1 миллиона тонн), мед (на 2,5 тысячи тонн), ячменная крупа (на 7,8 тысячи тонн), обработанные томаты (на 3 тысячи тонн) и виноградный сок (на 0,5 тысячи тонн). Ожидается, что дополнительные торговые преференции могут вступить в силу осенью.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции в европейские страны за январь-июнь 2017 года увеличился на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 2,774 миллиарда долларов.

Украина вошла в ТОП-3 стран - крупнейших экспортеров аграрной продукции на рынок Европейского союза по результатам работы режима зоны свободной торговли с ЕС, вступившего в силу с 1 января 2016 года.

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, объем торговли между Украиной и Европейским Союзом составляет 41% в общем международном товарообороте Украины.

Украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрной продукции на 4,2 миллиарда долларов, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает УНИАН.