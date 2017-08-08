Ковалева: В приоритете господдержки на 2018 год - животноводство и садоводство

08.08.2017, 14:41

Минагрополитики разработана "Концепция развития фермерских хозяйств и сельскохозяйственной кооперации на 2018-2020 годы", финансирование которой составит 1 млрд грн ежегодно.

В частности, основные акценты господдержки будут направлены на отрасль животноводства и садоводства. Об этом шла речь в интервью заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Елены Ковалевой одному из украинских интернет-изданий.

По словам заместителя Министра, планируется профинансировать животноводство в несколько этапов. Во-первых, часть средств пойдет на поддержку роста поголовья скота, закупку молодняка крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Во-вторых, средства будут инвестироваться в строительство животноводческих ферм. В-третьих, впервые значительная часть средств пойдет на приобретение перерабатывающего оборудования - частичную компенсацию его стоимости. Предполагается, что для фермерских хозяйств процент компенсации может составить около 30%. Кроме того, государственная поддержка будет направлена на развитие зерновой и крупяной отраслей.

По данным Госстата (от 1 ноября 2016 года), количество действующих фермерских хозяйств составляет 33682 единицы. Они обрабатывают 4439000 га земли. Около 80% фермерских хозяйств обрабатывают земельные участки площадью до 500 гектаров.

Наибольшее количество фермерских хозяйств насчитывается в Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской областях. А наименьшее - в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Черниговской областях.

Инф. Пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.