Приватизацию "Центрэнерго" переносят еще на год

03.08.2017, 17:03

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует приватизировать гокомпанию "Центрэнерго" в 2018 году, хотя в плане приоритетных действий правительства продажа предприятия запланирована на 2-3 квартал текущего года.

Об этом сообщается на странице ФГИУ в Facebook. Кроме того, в следующем году планируется и продажа шести облэнерго.

"Речь идет о "Центрэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Тернопольоблэнерго". Это объекты, которые мы хотим продать в следующем году", - говорится в сообщении.

Подготовкой и поддержкой приватизации указанных объектов энергетического сектора будет заниматься консалтинговая компания Deloitte.

Сегодня, 3 августа, глава Фонда госимущества Дмитрий Парфененко подписал меморандум о сотрудничестве с консалтинговой компанией Deloitte по проекту поддержки приватизации, повышению ее прозрачности и управления.

Фонд государственного имущества 1 августа подписал договор с польским подразделением консалтинговой компании Ernst&Young на предоставление услуг советника по приватизации государственной компании "Центрэнерго". Кабинет министров включил приватизацию "Центрэнерго" в План приоритетных действий на 2017 год. Продажа госкомпании была запланирована на 2-3 квартал. Ранее Фонд госимущества перенес приватизацию ПАО "Центрэнерго" с 2016 на 2017 год.

"Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области. Об этом сообщает УНИАН.