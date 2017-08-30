ФГИУ не смог продать госдолю в Донбассэнерго

30.08.2017, 16:19

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не смог продать государственной пакет акций (25%) компании Донбассэнерго.

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок от покупателей.

По той же причине ранее не состоялись аукционы по продаже 25% акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго. До этого компания Ornex, входящая в группу СКМ бизнесмена Рината Ахметова, приобрела по 25% акций ДТЭК Западэнерго, Киевэнерго и ДТЭК Донецкоблэнерго. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.