Кабмин одобрил передачу Одесского НПЗ в управление Фонда госимущества

18.08.2017, 17:50

Кабинет министров одобрил проект распоряжения о передаче ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" в сферу управления Фонда государственного имущества. Соответствующее решение было принято сегодня, 18 августа, на заседании правительства.

На обсуждение всех предложений членов правительства и профильных министерств и ведомств Кабмин потратил три дня.

"Решение принято", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

19 июня Суворовский суд Одессы ринял решение о специальной конфискации целостного имущественного комплекса ОНПЗ. В соответствии с решением суда, были конфискованы производственные и административные здания площадью более 38 тысяч квадратных метров, земельные участки площадью 77 га, а также промышленное оборудование.

Сообщалось, что Апелляционный суд Одесской области отказал в открытии апелляционного производства по жалобам представителей ОАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", ООО "Энергия и газ Украина" и представителя Сергея Курченко. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".