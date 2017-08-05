Малая приватизация: старт продаж госимущества через Prozorro ожидается в сентябре

05.08.2017, 13:22

Фонд государственного имущества планирует продать первые объекты малой приватизации через электронную площадку Prozorro.Продажи уже в сентябре, сообщается на странице фонда в Facebook.

"Пока Министерство юстиции Украины разрабатывает приказ фонда об утверждении порядка проведения пилотного проекта по продаже объектов малой приватизации через Prozorro.Продажи, мы активно собираем предприятия, которые могут стать "первыми ласточками". Глава фонда Дмитрий Парфененко отмечает, что первые торги могут пройти уже в сентябре. В конце концов, заюстированный приказ мы ожидаем со дня на день", - говорится в сообщении.

При этом в фонде отметили, что государство обладает избыточным количеством собственности, которая могла бы быть использована более эффективно, и призвали бизнес активно участвовать в аукционах.

Кабинет министров Украины 11 мая утвердил пилотный проект приватизации небольших государственных предприятий через электронную площадку Prozorro.

Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли разработали проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как ProZorro.Продажи.

Ранее проектный менеджер Prozorro Алексей Соболев сообщил, что Министерство экономического развития и торговли совместно с Фондом государственного имущества планируют упростить порядок отчуждения госимущества для его дальнейшей реализации через систему Prozorro.Продажи. Об этом сообщает УНИАН.