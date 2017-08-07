07.08.2017, 16:16

Киберполиция установила перечень украинских компаний, которые решили воспользоваться кибератакой вирусом Petya.A и намеренно загрузили данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государству.

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции. Там отметили, что меры по привлечению руководства данных компаний к ответственности уже принимаются.

Отмечается, что компании для "псевдоинфицирования" пользовались услугами жителя Никополя, который загрузил вирус Petya.A на свой аккаунт на файлоообменном сервере и разместил ссылку на него в своем блоге.

Киберполиция установила личность злоумышленника, открыла уголовное производство и решает вопрос об объявлении ему подозрения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.