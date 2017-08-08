На сайт "Укрпочты" осуществили хакерскую атаку

08.08.2017, 14:28

На сайт "Укрпочты" 7 и 8 августа совершили хакерскую DDoS-атаку, которая преимущественно направлена на сервис отслеживания отправлений.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Согласно сообщению, первая волна атаки началась 7 августа утром. IТ-служба смогла нормализовать ситуацию, и в этот же день после 17:00 все сервисы на сайте работали должным образом.

"Сегодня (8 августа) хакеры снова активизировались. Из-за таких действий и сайт, и сервисы работают с перебоями или медленно", - говорится в сообщении.

В компании заявляют, что делают все возможное, чтобы пользователи могли получать необходимую информацию с сайта без перебоев.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет более 50 видов услуг в более чем 10 тысячах отделениях по всей Украине. Об этом сообщает Телеканал новин "24".