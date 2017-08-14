Литва намерена отказаться от российского программного обеспечения

14.08.2017, 18:10

Литовские специалисты в области кибернетической безопасности ищут, чем заменить используемое в государственных ведомствах и на госпредприятиях небезопасное программное обеспечение, которое связано с Россией. Об этом сообщает Delfi.

По словам вице-министр обороны Литвы Эдвинас Кярза, оно оставляет лакуны, позволяющие взламывать системы.

"Известны случаи, когда имеет место подозрительное программное обеспечение. Замечено, что в нем оставлены возможности для подключения, а когда происходит подключение, остается гадать, что они делают, как они контролируют", - отметил Кярза.

Он не уточнил, для каких государственных ведомств и предприятий возникает такая угроза или от какого программного обеспечения она исходит, однако сказал, что оно связано с Россией.

Кярза считает, что лакуны обнаружены не в этом году, само упомянутое программное обеспечение еще не изменено, но доступ к системам ограничен.

"Три парламентских консерватора - Лауринас Кащюнас, Жигимантас Павилёнис и Аудронюс Ажубалис на этой неделе обратились к премьеру с просьбой дать оценку масштабам использования российского программного обеспечения и информационных систем в государственных ведомствах и учреждениях, а также на предприятиях, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности", - отмечается в сообщении. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.