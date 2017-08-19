Новая версия операционной системы будет выпущена 21 августа

19.08.2017, 14:11

Новая версия операционной системы Android O будет выпущена 21 августа - в день солнечного затмения, сообщается на сайте Google.

"21 августа солнечное затмение пройдет над всей территорией США впервые с 1918 года. Android поможет вам испытать это историческое природное явление, чтобы вы могли больше узнать о затмении и рассчитывать на большой день - когда вы встретитесь со следующей версией Android и всеми ее супер(сладкими) новыми мощностями", - говорится в сообщении.

Компания уже запустила сайт с обратным отсчетом до начала презентации, которую можно будет посмотреть онлайн.

Ранее сообщалось о том, что пользователи Android-устройств смогут устанавливать на них приложения непосредственно через поиск. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".