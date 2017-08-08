Соглашению по климату угрожают ложные данные по выбросам

08.08.2017, 16:26

В атмосферу Земли выбрасываются вредные газы, которые способствуют потеплению климата, однако они не фиксируются в официальных документах.

Специалисты, занимающиеся мониторингом состояния воздуха в Швейцарии, зафиксировали поступление большого количества газа из Италии.

Впрочем, в отчетах, которые Италия подает в ООН, речь идет лишь о небольшом количестве этих выбросов.

Кроме того, о реальном объеме выбросов в Индии и Китае известно настолько мало, что, по мнению экспертов, их настоящий уровень может составить плюс или минус 100% от заявленного.

Недочеты в определении количества выбросов представляют большую угрозу для Парижского климатического соглашения, чем намерение президента США Дональда Трампа отказаться от участия в нем, рассказали специалисты в программе Counting Carbon на BBC Radio 4.

Среди ключевых положений Парижского соглашения по климату, подписанного 195- ю странами в декабре 2015 года, есть положение о том, что каждая страна раз в два года должна отчитываться об объеме выбросов парниковых газов на своей территории. Об этом сообщает BBC Украинская служба