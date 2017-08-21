СМИ: Администрация Трампа распустила комитет по вопросам изменения климата

21.08.2017, 16:44

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение распустить федеральную консультативную группу по оценке изменения климата, пишет издание The Washington Post.

Cрок действия устава комитета закончился в воскресенье 20 августа. 18 августа исполнительный директор Национального управления океанических и атмосферных исследований Бен Фридман проинформировал председателя комитета о том, что агентство не возобновит работу группы.

По словам мэра Сиэттла Эда Мюррея, принятие такого решения говорит о том, что "президент "уходит от реальности".

Ранее США официально сообщили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения. Об этом сообщает УНИАН.