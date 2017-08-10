Сегодня звездопад Персеиды достигает своего пика

10.08.2017, 16:08

9 августа своего пика достигает звездопад Персеиды - один из трех самых крупных звездопадов. Он имеет самые красивые метеорные потоки.Начинается звездопад Персеиды примерно 17 июля, но своего пика достигает 9- 13 августа.

Максимальное количество сгораемых частиц может достигнуть более 200 в час. Чтобы его увидеть, необходимо смотреть в сторону созвездия Персея.

Наблюдать его можно только в Северном полушарии.

Персеиды являются очень мощным и необычайно красивым метеорным потоком, во время которого все небо будто усыпается падающими звездами. Самые крупные из них оставляют на небе довольно заметный след, который может быть виден даже несколько секунд.

Персеиды представляют собой частички хвоста кометы Свифта-Таттла, которая приближается к нашей планете примерно 1 раз в 135 лет. Последний раз произошло это в декабре 1992 года.

Однако через ее роскошный хвост Земля проходит каждый год. Тогда мы видим звездопад, вызванный Персеидами. Все эти яркие метеоры появляются со стороны созвездия Персея.

Впервые о Персеидах упоминалось в древнекитайских летописях 36 года до нашей эры. В средневековой Европе Персеиды тоже были хорошо известны, тогда они назывались "Слезами святого Лаврентия".

В августе, когда Персеиды появляются на небосклоне, в десятых числах, в Италии проходит праздник святого Лаврентия, но официальным первооткрывателем метеорного потока считается бельгийский астроном Адольф Кетеле, который подробно описал его в 1835 году. Об этом сообщают "Українські Новини".