К Земле приближается крупнейший астероид

31.08.2017, 15:53

В пятницу на минимальном расстоянии от Земли пройдет самый крупный астероид за всю историю наблюдений NASA.

Диаметр "Флоренс" - 4,5 километра, то есть в 2500 раз меньше, чем у нашей планеты. Но если такой астериод врежется в Землю, то всему живому наступит конец. Правда, в Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте уверяют, что у человечества нет повода для беспокойства. Расстояние между этим небесным телом и нашей планетой составит семь миллионов километров, что в 18 раз больше, чем между Землей и Луной.

Следить за движением "Флоренс" ученые будут из обсерватории пуэрториканского города Аресибо. Определить точное расположение небесного тела они смогут с помощью радиолокаторов NASA в Калифорнии. Таким образом специалисты надеются, что им удастся различить на поверхности "Флоренс" детали диаметром десять метров.

Астероид был открыт в 1981 году. Первым его увидел американский астроном Шелте Джон Бас, которые вел наблюдения из обсерватории Сайдинг-Спринг в Австралии. Назвали это небесное тело в честь британской общественной деятельницы и сестры милосердия Флоренс Найтинггейл. Ученые смогли выяснить, что в последний раз астероид столь близко подходил к Земле в 1890 году. В следующий раз "Флоренс" пройдет рядом с нашей планетой в 2500 году. Об этом сообщает EuroNews.