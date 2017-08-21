Полное солнечное затмение смогут увидеть жители Северной Америки

21.08.2017, 16:30

В понедельник, 21 августа, в 19:00 по киевскому времени начнется полное солнечное затмение.

Как сообщается на сайте NASA, если позволит погода, увидеть уникальное явление смогут жители Северной Америки.

Затмение продлится два-три часа и пройдет от побережья до побережья, от Орегона до Южной Каролины. Частичное затмение можно будет увидеть на всем континенте, а фаза полного затмения продлится 2 минуты 40 секунд.

Во время полного солнечного затмения Луна проходит между Солнцем и Землей, бросая тень на нашу планету. Наступают сумерки, а вокруг Солнца становится видимой корона - внешние слои его атмосферы. Также становятся видимыми яркие звезды и планеты.

Карта прохождения солнечного затмения в США

Ученым затмение дает уникальную возможность дополнительно изучить Солнце, Землю, Луну и их взаимодействие. При этом будут вестись наземные и воздушные наблюдения до, во время и после затмения. Их результаты будут использованы для 11 фундаментальных научных исследований.

На сайте космического агентства NASA, начиная с 19:00 по киевскому времени, будет вестись прямая трансляция затмения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ